Минск, 1 декабря, 2021, 20:40 — ИА Регнум. Партия бронетранспортеров БТР-82А российского производства поступила в подразделения 120-й механизированной бригады Вооруженных сил Белоруссии, сообщает 1 декабря белорусская телекомпания «ВоенТВ».

Василий Иванов ИА REGNUM БТР-82А

По утверждению телекомпании, ранее БТР-82А российского производства также поступили в 6-ю механизированную бригаду, в 72-й учебный центр и в военную академию Вооруженных сил Белоруссии.

«Наша задача состоит в том, чтобы, приняв в свои руки новую технику, качественно быстро ее освоить для того, чтобы эффективно в ближайшее время быть готовыми выполнять те задачи, которые поставит перед нами наш народ и наше правительство», — сказал на торжественной церемонии командующий войсками Северо-западного оперативного командования генерал-майор Александр Науменко.

«Каждый из вас знает, в каких непростых условиях находится сегодня наше государство», — добавил он.

Справка ИА REGNUM: бронетранспортер БТР-82А создан путём глубокой модернизации БТР-80. Главным отличием БТР-82А от предшественника является более мощное вооружение — необитаемый боевой модуль с 30-мм автоматической пушкой 2А72 и 7,62-мм пулеметом ПКТМ.

На вооружении Сухопутных войск ВС России БТР-82А состоит с 2013 года.