Стокгольм, 1 декабря, 2021, 20:54 — ИА Регнум. С 26 ноября число зарегистрированных летальных исходов от COVID-19 в Швеции увеличилось на десять. Данные 1 декабря обнародовали представители Агентства общественного здравоохранения Швеции, которые отслеживают эпидемиологическую ситуацию в стране в круглосуточном режиме и предоставляют актуальную статистику.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

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В общей сложности от COVID-19 в Швеции умер 15 161 человек. Количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией составляет 1 207 498 человек. С момента последнего обновления статистики их число увеличилось на 2 639 человек.

Свою первую дозу вакцины от COVID-19 получили 7 589 482 человека старше 12 лет (84,0%), вторую — 7 146 405 (79,1%)*.

С начала пандемии в общей сложности 8 005 человек получили помощь в реанимационных отделениях в связи с заболеванием COVID-19.

*Отметим, что с начала этой недели Агентство общественного здравоохранения изменило порядок ведения статистики по вакцинации от COVID-19 — теперь в нее включаются лица старше 12 лет, а не 16, как было ранее.