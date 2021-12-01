Москва, 1 декабря, 2021, 21:07 — ИА Регнум. Видеохостинг YouTube опубликовал рейтинг самых популярных авторов контента среди российских пользователей в 2021 году. Список доступен в официальном блоге Google с 1 декабря.

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Первое место в рейтинге занял Влад Бумага (известен как А4), вторым стал блогер EdisonPts. Тройку лидеров замыкает ГЛЕНТ. Стоит отметить, что основную часть аудитории этих блогеров составляют дети и подростки.

Ранее YouTube назвал самые популярные клипы в России в 2021 году. В первую тройку вошли ролики на песни «Горький вкус» исполнителя Султана Лагучева, «Дуло» рэпера Моргенштерна и «Чао! Чао!» исполнителя Супер Жорик (Михаил Галустян).