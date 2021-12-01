Москва, 1 декабря, 2021, 20:32 — ИА Регнум. Законопроект о страховании государственных охотничьих инспекторов внес в Госдуму депутат от «Единой России» Владислав Резник, передает корреспондент ИА REGNUM 1 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Предлагается определить основные параметры обязательного страхования: требования к страховщикам, страховые случаи, размер страховых выплат.

Согласно документу, в случае гибели (смерти) государственного охотничьего инспектора размер страховой выплаты наследникам составит 180-кратный размер его среднемесячной заработной платы.

В случае установления государственному охотничьему инспектору инвалидности в период работы (службы) либо в течение одного года после освобождения от должности, если инвалидность наступила вследствие причинения ему телесных повреждений или иного вреда здоровью в связи с его служебной деятельностью, — в размере, равном 36-кратному размеру среднемесячной заработной платы.

В иных случаях причинения государственному охотничьему инспектору в связи с его служебной деятельностью телесных повреждений или иного вреда здоровью, — в размере, равном 12-кратному размеру среднемесячной заработной платы.

Размер увеличения расходов федерального бюджета, выделяемых в виде субвенций бюджетам субъектов РФ на осуществление государственного страхования государственных охотничьих инспекторов, может быть оценен в 14,4 млн рублей ежегодно (до 2% фонда оплаты труда), отмечает Резник.

Парламентарий также привел данные, в соответствии с которыми в 2019 году зафиксирована гибель четырех инспекторов, выплаты составили в целом 354 252 рубля, в 2020 году погибли два охотинспектора, выплаты составили в целом 12 486 рублей. Кроме того, в 2020 году зафиксировано десять случаев причинения вреда жизни и здоровью инспекторов, всего на выплаты ушел 350 131 рубль.

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