Москва, , 20:28 — REGNUM Инфляция в России в годовом выражении по состоянию на 29 ноября ускорилась до 8,38% с 8,05% неделей ранее. Такие данные приводятся в обзоре Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации».

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Инфляция за неделю с 23 по 29 ноября, по оценке ведомства, составила 0,46%.

Отмечается, что основной вклад в недельную инфляцию внёс рост цен в секторе туристических и регулируемых услуг на 1,37%, связанный главным образом с удорожание поездок в Турцию на 55,2%.

При этом рост цен на продовольственные товары замедлился до 0,24% с 0,30% неделей ранее при ускорении снижения цен на плодоовощную продукцию.

Темпы роста цен на непродовольственные товары замедлились до 0,17% с 0,19% неделей ранее, в том числе за счет замедления роста цен на автомобильный бензин.