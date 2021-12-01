Манчестер, Великобритания, 1 декабря, 2021, 20:28 — ИА Регнум. 1 декабря новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник впервые посетил стадион «манкунианцев» «Олд Траффорд». Об этом сообщил итальянский журналист Фабрицио Романо в своем Twitter-аккаунте. Также Романо сообщил, что Рангник будет присутствовать на трибунах завтра на матче «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал».

«Манчестер Юнайтед»

Ранее сообщалось, что Рангник не успевает получить разрешение на работу к матчам четырнадцатого тура Английской Премьер-лиги 2021/22. Немецкий специалист начнет работу с командой ближе к началу уикенда.

Рангник перешел в «Манчестер Юнайтед» из московского «Локомотива» 29 ноября. До 30 июня немецкий специалист будет занимать пост главного тренера основной команды, после чего будет переведен на должность консультанта клуба.

После тринадцати туров «красные дьяволы», набрав восемнадцать очков, занимают восьмое место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги 2021/22.