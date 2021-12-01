Москва, 1 декабря, 2021, 20:28 — ИА Регнум. Национальный финал всероссийского молодежного кубка по менеджменту «Управляй!» — одного из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей» — стартовал 1 декабря в Москве. По итогам полуфинальных мероприятий в финал кубка прошли 160 человек. Они представляют 42 региона России.

АНО «Россия — страна возможностей» Открытие финала

В церемонии открытия финала кубка «Управляй!» приняли участие заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Григорий Гуров, ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ Владимир Мау, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров, а также директор Института организационного развития и стратегических инициатив РАНХиГС, руководитель кубка Вячеслав Шоптенко.

«Минобрнауки России не первый год поддерживает проект «Управляй!», и ежегодно мы видим высокий процент вовлеченности студентов, их заинтересованность в оценке собственных профессиональных возможностей при дальнейшем построении карьерной траектории. Отмечу и стремление университетов внедрять практико-ориентированные программы в процесс обучения, улучшая качество развития надпрофессиональных навыков студентов», — подчеркнул заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Григорий Гуров.

В очном финале участникам предстоит проверить свою способность управлять виртуальной компанией. Каждый игровой период конкурсанты в командах от 3 до 5 человек будут принимать по 75 управленческих решений и планировать не менее 5 ключевых бизнес-показателей компании.

«Проект «Управляй» является для нас одним из важнейших. Мы благодарны нашему давнему партнеру АНО «Россия — страна возможностей» за возможность проводить этот конкурс. Президентская академия — это национальная школа управления, и образование здесь отличается практической направленностью. Кубок «Управляй» — это очень важный проект, направленный на усиление практических навыков студентов и создание возможностей для самореализации молодежи. Мы проводим этот конкурс совместно с АНО «Россия — страна возможностей» при поддержке Агентства стратегических инициатив, министерства науки и высшего образования и министерства просвещения. Хочу подчеркнуть, что вы уже являетесь студентами и слушателями Президентской академии: по результатам финального этапа вы получите удостоверения повышения квалификации по программе «Стратегия и управление бизнесом». Однако то, что вы находитесь здесь — это уже успех. И все же это только первый шаг: в Академии можно учиться с 16 лет и на протяжении своей профессиональной карьеры, приводить своих друзей, родителей и детей, братьев и сестер. Желаю конкурсантам успехов и приглашаю продолжить свое обучение на программах Президентской академии»! — поприветствовал участников ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ Владимир Мау.

Студентов будут оценивать приглашенные эксперты из крупнейших компаний-работодателей страны по различным управленческим компетенциям, а также по навыкам публичных выступлений. А лидерские навыки конкурсантов будут оценивать представители бизнеса, органов государственной власти и победители, финалисты и успешные участники конкурса управленцев «Лидеры России».

Кроме того, финалистам предстоит пройти тесты от образовательной платформы Skillfolio, которые помогут студентам определить типологию характера, оценить уровень развития эмоционального интеллекта и когнитивных способностей, субъективного контроля человека.

По итогам всех испытаний будут определены 10 победителей четвертого сезона кубка.

К участникам финальных испытаний обратился генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров: «В самом начале, на этапе регистрации, вас было более 30 000 человек. Полуфиналистами стали порядка 1 000 участников, а в финал вышли 160 сильнейших конкурсантов. Вы большие молодцы! Дорогие финалисты, вы все уже стали командой платформы «Россия — страна возможностей». Каждому из вас я желаю успехов в финале! Используйте все возможности, которые открываются перед вами, не останавливайтесь на достигнутом и не бойтесь поражений. Каждое новое из них — возможность подняться и сделать новый шаг, еще более весомый и важный. Для вас доступны многие конкурсы и проекты платформы «Россия — страна возможностей». И каждый из них дает очень хороший опыт».

Финалисты кубка представляют 42 региона России и 82 вуза и колледжа. Лидерами по числу участников заключительного этапа соревнований стали Приморский край (17 студентов), Калининградская область (8 студентов), Республика Дагестан (6 студентов), а также Москва (23 студента) и Санкт-Петербург (11 студентов).

Каждый финалист получит 25 баллов при поступлении в магистратуру РАНХиГС, возможность принять участие в студенческой лиге чемпионата Global Management Challenge, а также документ о повышении квалификации РАНХиГС. Кроме того, конкурсанты смогут отправиться в поездку в рамках проекта «Больше, чем путешествие».

«Мы понимаем, что пройти конкурсные испытания было нелегко. И именно поэтому каждый из вас сможет стать участником большой туристической программы «Больше, чем путешествие», которая организована нашей платформой совместно с Ростуризмом, Росмолодежью, Министерством науки и высшего образования РФ и Российским обществом «Знание». Победители и призеры кубка смогут отправиться в бесплатную поездку по России, в тот регион, который они выберут из предложенных туристических маршрутов по нашей замечательной стране, а финалистам будут доступны путешествия в рамках своего федерального округа», — рассказал Алексей Комиссаров.

Руководитель кубка по менеджменту «Управляй!», директор института организационного развития и стратегических инициатив РАНХиГС ВячеславШоптенкоотметил: «Хочу отметить, что наша основная задача — помочь вам с выбором тех сфер и направлений деятельности, где вы сможете себя в полной мере реализовать. Наша команда организаторов, среди которых есть успешные участники подобных конкурсов, ранее тоже проходила такой путь. Участие в проектах очень стимулирует и помогает делать следующие профессиональные шаги более взвешенными. Спасибо за вашу активность, что Вы не побоялись и прошли весь этот длинный путь. Всем желаю удачи в финале!»

Финал кубка пройдет в очном формате в Москве, а полуфинальные испытания проходили в очно-заочном формате. Очные площадки были организованы в 18 регионах страны, 5 из которых были организованы в центрах поддержки предпринимательства «Мой бизнес», 4 — на территории сети пространств для ведения коллективной работы «Точка кипения», входящих в состав экосистемы Агентства стратегических инициатив, и 8 в филиалах и кампусах РАНХиГС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, проект «Управляй!» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование». Оператором кубка является Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.

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