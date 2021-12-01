Милан, Италия, 1 декабря, 2021, 20:20 — ИА Регнум. Сегодня, 1 декабря, в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца» «Интер» в матче пятнадцатого тура итальянской Серии А 2021/22 по футболу сыграет со «Специей». Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.

Agencia de Noticias ANDES Лаутаро Мартинес

Стартовые составы команд:

«Интер»: Самир Ханданович, Федерико Димарко, Милан Шкриниар, Данило Д’Амброзио, Дензел Думфрис, Роберто Гальярдини, Марцело Брозович, Хакан Чалханоглу, Иван Перишич, Хоакин Корреа, Лаутаро Мартинес.

«Специя»: Иван Проведель, Якуб Кивер, Петко Христов, Кельвен Амьен-Аду, Мартин Эртич, Якопо Сала, Виктор Коваленко, Аркадиуш Реца, Эммануэль Гьяси, Эдди Сальседо Мора, Рею Манай.

После четырнадцати сыгранных туров «Интер», одержав девять победу и набрав 31 очко, занимает третье место в турнирной таблице лиги. «Специя» с одиннадцатью очками по итогам тура рискует опуститься в зону вылета.