Ижевск, , 20:17 — REGNUM Прокуратура Удмуртии начала проверку после размещения Первым каналом информации об избиении детей в неблагополучной семье в Якшур-Бодьинском районе. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Дети

В ходе проверки планируется дать оценку деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по организации и поведению профилактической работы с данной семьей. Также ведомство оценит полноту мер, принятых указанными органами по защите прав несовершеннолетних.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в эфире Первого канала вышел сюжет о жестоком обращении деда с малолетними детьми в одной из семей. Следственное управление СКР по Удмуртии начало доследственную проверку по статье об истязании.

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