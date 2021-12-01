Вашингтон, , 20:17 — REGNUM В американском штате Теннесси один человек был убит в перестрелке в школьном коридоре, сообщают 1 декабря местные СМИ.

Стрельба Geoffrey Fairchild

Стрельба произошла в старшей школе в городе Хамболдт. Подозреваемый открыл огонь в коридоре перед школьным спортзалом, где должен был начаться турнир по баскетболу.

В результате один человек был убит, другой в критическом состоянии доставлен в больницу.

Подозреваемый задержан.

Как сообщало ИА REGNUM, днём ранее в городе Оксфорд американского штата Мичиган 15-летний подросток устроил стрельбу в школе, убив троих и ранив еще восемь человек.

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