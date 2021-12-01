Красногорск, , 20:16 — REGNUM «Орфанная революция» — так называют в последнее время прорыв в лечении редких генетических болезней, появление новейших таргетных препаратов, которые работают на генном уровне, исправляют нарушения в генах, а не просто снимают симптомы заболевания и немного облегчают его течение, как при обычной терапии, считает председатель Общественной организации «Помощь больным муковисцидозом» Ольга Алекина.

Медицинские препараты ИА REGNUM

Новые лекарства способны значительно увеличить продолжительность жизни людей с редкими заболеваниями, сделать ее полноценной и качественной, приближенной к жизни здоровых людей, написала на официальном телеграм-канале Общественной палаты Российской Федерации Ольга Алекина.

«Созданный в январе 2021 года по поручению Президента России Фонд «Круг добра» не так давно включил муковисцидоз в свою программу и утвердил критерии для обеспечения детей, больных муковисцидозом, двумя таргетными препаратами — Оркамби и Трикафта. Я уже рассказывала, что это решение с замиранием сердца ждали наши семьи и врачи. Мы благодарны за столь значимое решение для судьбы детей», — подчеркнула Ольга Алекина.

«Рада сообщить, что на этой неделе дети из Московской области, имеющие тяжелое течение заболевания, начали получать эти дорогостоящие лекарства при поддержке Фонда «Круг добра». В областном Минздраве рассказали, что в первую волну препараты получит 41 ребенок. Чуть позже произойдет закупка лекарств для детей, чьи документы подали позднее», — рассказала общественный деятель.

«Эмоции у меня и родителей детей зашкаливают! Невероятные ощущения! Это по-настоящему большая радость и большая надежда. Это самый передовой стандарт лечения по данной нозологии, соответствующий лучшим международным подходам», — подчеркнула она.

«Лечение дорогостоящее и пока из всех российских больных муковисцидозом только дети с определенными мутациями генов, определяющими тяжелое течение заболевания, получили право бесплатно в полном объеме получать заветную таргетную терапию. Но это лечение необходимо каждому больному муковисцидозом! Надежда должна быть у всех! А значит жизненно важны дальнейшие решения по доступности таргетного лечения для детей и взрослых с муковисцидозом», — отметила Ольга Алекина.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Фонд поддержки детей с тяжёлыми и жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями «Круг добра» был создан Указом президента России 5 января 2021 года.

Цель Фонда — реализация дополнительного механизма оказания медицинской помощи детям с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, а также обеспечение таких детей лекарствами и медицинскими изделиями, в том числе не зарегистрированными в РФ. Бюджет Фонда формируется за счет повышения ставки налога на доходы граждан, доход которых превышает 5 млн. руб.

В перечне утверждённых заболеваний, с которыми работает Фонд, уже 44 тяжёлых и хронических заболевания. Всего на приобретение дорогостоящих препаратов и оказание медицинской помощи по этому перечню уже направлено порядка 38 млрд. рублей. Лекарствами и медицинской помощью уже обеспечены 1902 ребенка с тяжелыми заболеваниями