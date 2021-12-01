Дети Подмосковья, больные муковисцидозом, получат Оркамби и Трикафта
Красногорск, 1 декабря, 2021, 20:16 — ИА Регнум. «Орфанная революция» — так называют в последнее время прорыв в лечении редких генетических болезней, появление новейших таргетных препаратов, которые работают на генном уровне, исправляют нарушения в генах, а не просто снимают симптомы заболевания и немного облегчают его течение, как при обычной терапии, считает председатель Общественной организации «Помощь больным муковисцидозом» Ольга Алекина.
Новые лекарства способны значительно увеличить продолжительность жизни людей с редкими заболеваниями, сделать ее полноценной и качественной, приближенной к жизни здоровых людей, написала на официальном телеграм-канале Общественной палаты Российской Федерации Ольга Алекина.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Фонд поддержки детей с тяжёлыми и жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями «Круг добра» был создан Указом президента России 5 января 2021 года.
Цель Фонда — реализация дополнительного механизма оказания медицинской помощи детям с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, а также обеспечение таких детей лекарствами и медицинскими изделиями, в том числе не зарегистрированными в РФ. Бюджет Фонда формируется за счет повышения ставки налога на доходы граждан, доход которых превышает 5 млн. руб.
В перечне утверждённых заболеваний, с которыми работает Фонд, уже 44 тяжёлых и хронических заболевания. Всего на приобретение дорогостоящих препаратов и оказание медицинской помощи по этому перечню уже направлено порядка 38 млрд. рублей. Лекарствами и медицинской помощью уже обеспечены 1902 ребенка с тяжелыми заболеваниями