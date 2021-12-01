Болонья, Италия, , 20:14 — REGNUM 1 декабря в Болонье на стадионе «Ренато Далл’Ара» состоится матч пятнадцатого тура итальянской Серии А 2021/22 по футболу «Болонья» — «Рома». Стартовые составы команд были объявлены за час до стартового свистка, который прозвучит в 20:30 по московскому времени.

Генрих Мхитарян Станислав Ведмидь

«Болонья»: Лукаш Скорупский, Адама Сумаоро, Артур Теате, Эрон Хики, Гари Медель, Андрес Сков Ольсен, Роберто Сориано, Николас Домингес, Маттиас Сванберг, Муса Барроу, Марко Арнаутович.

Главный тренер: Синиша Михайлович.

«Рома»: Руй Патрису, Рожер Ибаньес, Крис Смоллинг, Джанлука Манчини, Рик Кардсорп, Жордан Верету, Амаду Диавара, Стефан Эль-Шаарави, Генрих Мхитарян, Николо Дзаньоло, Тэмми Абрахам.

Главный тренер: Жозе Моуриньо.

Бригада арбитров6 Лука Паретто | Джакомо Паганесси | Маттия Скарпа.

На данный момент «Рома» с восемью победами и 25-ю очками занимает чистое пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Болонья» с 21-м очком расположилась четырьмя позициями ниже.