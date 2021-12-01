Вашингтон, , 21:04 — REGNUM Американская писательница Элис Сиболд попросила прощения у мужчины, невинно осуждённого за её изнасилование. Об этом 1 декабря пишет BuzzFeed.

Джордж Харви Цитата из к/ф «Милые кости». реж Питер Джексон. 2009. США, Великобритания, Новая Зеландия

По словам Сиболд, ей «искренне жаль». «Я больше всего сожалею о том, что жизнь, которую вы могли вести, была несправедливо отнята у вас, и я знаю, что никакие извинения не могут изменить того, что с вами произошло», — обратилась писательница к Энтони Броудуотеру-младшему, отсидевшему 16 лет в тюрьме.

ИА REGNUM напоминает, что в 1981 году Элис Сиболд была изнасилована в возрасте 18 лет — она возвращалась домой, когда на неё напал неизвестный темнокожий мужчина. Спустя несколько месяцев после этого она встретила на улице Энтони Броудуотера, который улыбнулся ей и спросил, не знакомы ли они. Тогда Сиболд показалось, что именно он надругался над ней и позвонила в полицию, после чего Броудуотера арестовали.

В 2002 году Элис Сиболд написала роман «Милые кости», в основе которой лежит история совершённого над ней насилия. Произведение стало бестселлером, а в 2009 году его экранизировали.

Читайте ранее в этом сюжете: В Туве изнасиловали возвращавшуюся из школы 13-летнюю девочку