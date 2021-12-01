Лос-Анджелес, США, 1 декабря, 2021, 20:08 — ИА Регнум. Американская глэм-рок группа Motley Crue, повлиявшая на популярность жанра в 1980-х годах, продала всю свою дискографию лейблу BMG за 150 миллионов долларов. Об этом информирует портал Variety.

Дарья Драй ИА REGNUM Рок-концерт

Группа, в состав которой входят Винс Нил, Никки Сикс, Томми Ли и Мик Марс, заключили крупную сделку с издательским подразделением мейджор-лейбла. Все их альбомы, включая концертные записи и сборники, были проданы немецкой музыкальной компании BMG, в чей каталог также входит материал таких исполнителей, как Rolling Stones, Ленни Кравитц, The Cranberries и Дэвид Боуи.

Рокеры заявили, что положительно относятся к новой главе в своем карьере: «Чувствуем себя потрясающе, сотрудничая с нашими новыми партнерами в BMG. Их обширный каталог успешных рок-музыкантов сделал их идеальным домом для развития нашего музыкального наследия». Майкл Качко из BMG SVP Catalog Recordings сказал: «Motley Crue входят в пантеон рок-легенд, наследие группы огромно, а их поклонники заядлые рокеры. Для BMG большая честь получить этот каталог. Они идеально подходят для нашего глобального цифрового каталога в области рока».

В 2019 году история группы была удостоена экранизации под названием «Грязь» («The Dirt». Тогда менеджер Motley Crue Аллен Ковач рассказал: «Они согласились со мной, что вернут своему бывшему лейблу звукозаписи 10 миллионов долларов из 12 миллионов, которые они были должны, чтобы они могли… использовать свои релизы, включая книги, билеты и фильмы, для расширения своей фан-базы по всему миру. Требуется мужество, чтобы отказаться от восьмизначных цифр. Но мужество также требуется, чтобы попробовать что-то новое».

В период с 1981 по 2008 год Motley Crue выпустили девять студийных альбомов, три концертные записи и бесчисленное множество сборников.