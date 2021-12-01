Тамбов, , 20:07 — REGNUM Росприроднадзор привлек к административной ответственности тамбовское ООО «КомЭк» за 170 нарушений при размещении отходов на мусорных полигонах. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора.

Свалка Иван Шилов © ИА REGNUM

На полигонах захоронения ТКО, расположенных в городе Уварово и Рассказовском, Жердевском и Тамбовском районах, ООО «КомЭк» допустило 170 нарушений. Связаны они с несоблюдением лицензионных требований, искажением экологической информации в заявках на постановку объектов негативного воздействия на государственный учет, а также при составлении программы производственного экологического контроля. На одном из объектов ООО «КомЭк» отходы размещались без зарегистрированного права на часть сооружений полигона.

Полигон захоронения ТКО в Тамбовском районе находится в границах шестой подзоны приаэродромной территории действующего аэродрома гражданской авиации «Тамбов», но у предприятия нет согласования от уполномоченного органа на размещение объектов, способствующих привлечению и массовому скоплению птиц.

За выявленные нарушения юридическое и должностное лица ООО «КомЭк» оштрафовали на 969 тысяч рублей. Предприятию выдали четыре предписания об устранении выявленных нарушений.