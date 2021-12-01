Санкт-Петербург, , 20:06 — REGNUM Протокол между «Газпромом» и совмином Белоруссии о порядке формирования цен при поставке природного газа в постсоветскую республику в 2022 году подписан 1 декабря в Санкт-Петербурге. Документ оформлен по итогам переговоров председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера с белорусской делегацией.

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«Уровень цены на газ для Белоруссии на 2022 год согласован, исходя из условий текущего года, — 128,52 долл. за 1 тысячу куб. м.», — сказано в публикации на сайте министерства энергетики Белоруссии.

Напомним, в 2021 году «Газпром» традиционно поставлял газ в Белоруссию по самым низким экспортным ценам. Александр Лукашенко ранее заявлял о намерении диверсифицировать поставки углеводородов в Белоруссию, однако многолетние усилия успехом не завершились: Россия остаётся единственным поставщиком природного газа, являющегося топливом и ценным сырьём.

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