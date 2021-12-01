1 декабря 2021 | Время чтения 5 мин

Джозеф Тёрнер, , 22:10 — REGNUM Большинство американцев видят в Китае, а не в России или любой другой стране, главную угрозу для США, причем большинство представителей и Республиканской, и Демократической партий обеспокоены возможностью войны с Поднебесной империей, согласно новому опросу Института Рональда Рейгана.

Китай и США Иван Шилов © ИА REGNUM

Опрос был проведен в рамках исследования национальной обороны, а результаты сравнивались с тем, как американцы относились к различным проблемам в 2018 году.

«Впервые за всё время наших исследований большинство американских граждан идентифицируют единственную страну как главную угрозу Соединенным Штатам: Китай. Пятьдесят два процента американцев назвали Китай, когда их спросили, какая страна является главной угрозой для Соединенных Штатов, в то время как только 14% назвали Россию», — говорится в отчете института.

Для сравнения, лишь 21% видел в Китае угрозу в 2018 году, в то время как 30% в первую очередь боялись России.

Американские интернет-пользователи обсудили новость под соответствующей публикацией Fox News.

«Половина США видит связь между нами и новыми вооруженными силами Китая. Торговля. По сути, США поплатились за свои вооруженные силы. То, что Китай получает от нас, принадлежит им. Весенние продукты. Китай владеет контрольным пакетом акций. Мы позволили им и другим взломать системы наших оборонных подрядчиков, даже наших собственных военных. Мы позволили им контролировать более важные для общества вещи, которые нелегко восстановить здесь. Например, фармацевтика. Компьютерные чипы. Китай может перекрыть торговлю с нами и обрушить нашу инфраструктуру, наше правительство и наши вооруженные силы. И не двинуть ни одного корабля, не послать ни одного самолета», — пишет mtwallet526.

Армия Китая Дарья Антонова ИА REGNUM

«Жаль, что Пентагон сосредоточился на защите ЛГБТ. Мы становимся слабыми и мягкими, в то время как Китай растет. Америка разрушает себя изнутри, а Китай с удовольствием наблюдает за этим. Мы не в лучшем положении, чтобы ответить обновленному Китаю», — указывает DD214er.

«У нас есть президент, но у нас нет руководителя. Если бы началась война, наш президент просто взял бы очередной отпуск. Вот как он справляется с кризисом. А потом меняет тему на вакцины или изменение климата», — отвечает sitrep2.

«Благодаря Бушу, Клинтону и Обаме Китай производит большинство наших лекарств, а также одежду и обувь и многое другое. Было бы здорово, если бы наши медицинские компании снова инвестировали в Америку», — комментирует scieng5.

«Китай производит ВСЁ, что мы потребляем, мы не можем позволить себе воевать с ними и даже пальцем пошевелить в свою защиту», — расстраивается gambe'.

«Да, я согласен, что Китай вызывает серьезную озабоченность. Но я думаю, что на данный момент Джо Байден вызывает большее беспокойство, чем Китай», — иронизирует patriotonfire1.

«Как вы думаете, на кого работает Байден?! Точно не на нас», — отвечает Vondasue.

«Если сейчас начнется война, она, скорее всего, будет на американской земле. Наши вооруженные силы будут скомпрометированы, и победа окажется в руках граждан. Печально, но факт: Байден разрушил нашу военную мощь, и мир это знает», — уверен equinox5933.

«У Китая сейчас есть хорошая возможность. Если они нападут при Байдене, то наш президент испугается и прикажет американскому флоту отступить», — считает reddog21.

«Байден своим отношением «я хочу быть хорошим парнем, я сделаю все для Китая» позволил Китаю стать главной угрозой. Китай использует все преимущества нашего слабого руководства. Наше нынешнее военное руководство тоже слабое. Они больше озабочены обучением личного состава уважать ЛГБТ, чем сделать их готовыми к войне», — негодует SouthernComfort54.

«У Байдена нет хребта, и весь мир это знает. Этот человек и вся его администрация/кабинет — полная шутка для всего мира. Китай не боится его», — отвечает charger68.

Джозеф Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«У нас гораздо больше общего с Россией, чем с Китаем. Я всегда считал, что мы могли бы сотрудничать с Россией, если бы действительно этого хотели. Мы можем не во всем соглашаться, но мы могли бы договориться о многом. С другой стороны, Китай — это большая угроза, и мы должны вести с ним жесткую игру», — размышляет bigdog660.

«…головы наших политиков взорвались, когда Трамп сказал то же самое. Удивительно, насколько дальновидным он был, ведь именно в этом заключалось торговое эмбарго», — отвечает bowman02.

«Пентагон и бюрократия национальной безопасности уже более поколения игнорируют потенциал Китая как доминирующей угрозы на земном шаре и в космосе. Количество разведывательных и других капитальных ресурсов, брошенных на фальшивую глобальную войну с терроризмом, стало подарком для Китая и России. Это позволило Китаю продвинуться вперед, украсть технологии, наводнить США университетскими шпионами, подмять под себя и лишить Африку драгоценных металлов и других стратегических активов, а также создать арсенал упреждающих разработок. Тем временем Китай все еще остается «развивающейся страной» с руками в штанах Всемирного банка и коррумпированной ООН. Трамп был близок к тому, чтобы изменить курс», — считает SQZ.

«Является ли Китай выдуманной угрозой? Нет, но больше всего мы должны беспокоиться о нашей собственной стране. Мы находимся в процессе разложения», — предупреждает ITreadBack.

Напомним, что представитель министерства обороны Китая Ву Цянь призвал США не питать «никаких иллюзий» насчет Тайваня, указав, что Пекин не пойдет на компромисс в этом вопросе. Во время брифинга политик обвинил Вашингтон в том, что он говорит «много безответственных вещей» по этому вопросу.