Москва, , 19:57 — REGNUM Оборот предприятий общественного питания в России в октябре 2021 года увеличился на 12,3% в годовом. Такие данные приводятся в опубликованном 1 декабря докладе Росстата «О социально-экономическом положении России».

Зимнее кафе Дарья Драй © ИА REGNUM

«Оборот общественного питания в октябре оставил 172,9 млрд рублей, или 112,3% в сопоставимых ценах к уровню соответствующего периода предыдущего года», — говорится в материале.

За январь-октябрь текущего года оборот общепита, согласно оценке Росстата, составил 1 трлн 527,4 млрд рублей, что на 25,5% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

При расчёте показателя Росстат учитывает оборот ресторанов, кафе, баров, столовых при предприятиях и учреждениях, а также оборот организаций — поставщиков продукции общественного питания.