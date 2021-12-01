Москва, , 19:52 — REGNUM Многоцелевой гражданский вертолет Ка-62 сертифицирован в России и теперь может серийно поставляться заказчикам, сообщил 1 декабря глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Ка-62. Международный авиакосмический салон МАКС-2013

«Новейший гражданский вертолет Ка-62 получил сертификат типа. Это позволяет начать серийные поставки машины российским заказчикам», — цитирует слова Мантурова пресс-служба ведомства.

Он уточнил, что сертификат Росавиации был получен холдингом «Вертолеты России» 30 ноября.

Ранее сообщалось, что первым заказчиком Ка-62 стал «Газпромбанк Лизинг», который купит три такие машины в 2022 году для их передачи в аренду на Дальний Восток.

Ка-62 — многоцелевой вертолет, который может перевозить 15 пассажиров, две тонны груза внутри и до 2,5 тонн на внешней подвеске.

По требованию заказчика вертолет Ка-62 также может оснащаться спасательной лебедкой для подъёма людей без приземления и медицинским модулем.

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