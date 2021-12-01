Ижевск, , 19:52 — REGNUM В Удмуртии заблокировали сайт, который предлагал приобрести сертификат вакцинации от COVID-19 без прохождения медицинского осмотра и без постановки прививок. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Сертификат о вакцинации от коронавируса Mos.ru/В. Новиков

Сайт был выявлен прокуратурой Киясовского района в ходе мониторинга сети интернет. Заявлении о признании данной информации запрещенной к распространению в России и ограничении работы сайта было направлено в суд. После рассмотрения заявление было удовлетворено в полном объеме. Решение направлено в Роскомнадзор для исполнения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратове вынесли приговор заведующему отделением поликлиники №20 по делу о незаконной выдаче сертификата о вакцинации. Преступление было квалифицировано по статье о мелком взяточничестве. Суд признал медицинского работника виновным и назначил ему наказание в виде шести месяцев исправительных работ с удержанием 10% от заработка в пользу государства.

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