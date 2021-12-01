Москва, , 19:48 — REGNUM Доверие людей — главный актив партии «Единая Россия», считает секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.

Андрей Турчак Дария Антонова, ИА REGNUM

«Мы благодарны каждому, кто в течение этих 20 лет верил в «Единую Россию», выбирал нас и был с нами рядом. Опираясь на широкую народную поддержку, «Единая Россия» смогла многого добиться», — заявил Андрей Турчак в своем поздравлении партийцам.

«Мы гордимся, что спустя столько лет нам по-прежнему доверяют десятки миллионов граждан. Это значит, что мы все делаем правильно», — уверен секретарь Генсовета партии.

«Единая Россия», которой сегодня исполнилось 20 лет, росла и развивались вместе со страной, менялась вместе с ней, становилась лучше, отметил он.

«Мы всегда слушали и слышали людей. Доказывали, что можем брать на себя ответственность за решения в интересах страны, а наши слова не расходятся с делом. Что нашими целями всегда были и остаются благополучие людей, защита национальных интересов, сильная и процветающая Россия», — сказал Андрей Турчак.

За два десятка лет партией пройден большой путь, многое сделано, но еще больше сделать предстоит. Впереди — серьезная работа по исполнению народной программы, с которой партия шла на выборы в Государственную Думу, по достижению национальных целей, выполнению поставленных президентом задач.

«От всей души поздравляю всех членов, сторонников, ветеранов «Единой России» с юбилеем партии. Желаю здоровья, счастья, новых успехов на благо России», — резюмировал секретарь Генсовета партии.

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