Стокгольм, 1 декабря, 2021, 19:54 — ИА Регнум. Москва не имеет никакого отношения к убийствам людей, в том числе блогера чеченского происхождения Тумсо Абдурахманова (произошло в начале 2020 г.) в городе Евле (Швеция). Об этом сообщил 1 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, ответив на запрос шведского телеканала SVT электронным письмом.

Стокгольм, Швеция

Сегодня, 1 декабря, SVT, ссылаясь на секретный отчет шведской спецслужбы SÄPO, распространил информацию о том, что за убийством Абдурахманова якобы стоит Кремль.

Нападение на безоружного Абдурахманова в Евле произошло в начале прошлого года в его собственном доме. Было сказано, что инцидент носил обычный бытовой характер: неизвестные напали на мужчину с молотком.