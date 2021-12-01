Москва, 1 декабря, 2021, 19:40 — ИА Регнум. Реальная начисленная заработная плата в России в сентябре 2021 года выросла на 3,7% по сравнению с августом, а рост в годовом выражении ускорился до 2% с 1,5% месяцем ранее. Такие данные приводятся в опубликованном 1 декабря докладе Росстата «О социально-экономическом положении России».

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За январь-сентябрь 2021 года реальные зарплаты выросли на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Среднемесячная начисленная заработная плата в сентябре, согласно оценке ведомства, составила 54 686 рублей, увеличившись на 4,3% по сравнению с августом и на 9,6% — в годовом выражении.

За январь-сентябрь 2021 года среднемесячная начисленная зарплата в номинальном выражении увеличилась на 9,3% по сравнению с прошлогодним показателем.