Йошкар-Ола, 1 декабря, 2021, 19:37 — ИА Регнум. В Марий Эл в настоящее время функционирует комплекс видеонаблюдения, который включает в себя 294 видеокамеры. Архив системы позволяет хранить видеоинформацию в течение 30 суток, сообщает пресс-служба правительства республики.

alex alex Камера видеонаблюдения

В ходе совещании полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова, посвященного построению и развитию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», врио главы МЧС РФ Александр Чуприян отметил, что работа субъектов ПФО по построению АПК «Безопасный город» и взаимодействие с федеральным центром требует некоторой активизации.

В Йошкар-Оле сегмент видеонаблюдения АПК «Безопасный город» позволяет наблюдать за обстановкой в режиме реального времени. Финансирование развития системы проводится за счет средств республиканского бюджета в рамках соответствующей программы.

В этом году на развитие системы дополнительно было направлено около 18 млн рублей. На эти средства заменены неработающие видеокамеры, установлены 22 дополнительные видеокамеры, а также три комплекта серверного оборудования с программным обеспечением. Кроме того, к существующей системе видеонаблюдения подключена 21 видеокамера сторонних организаций. Оборудование установлено в местах массового пребывания граждан, где традиционно проводятся публичные мероприятия.

ИА REGNUM напоминает, в настоящее время на территории Приволжского федерального округа определены 123 пилотных муниципальных образования по созданию и внедрению АПК «Безопасный город». В семи субъектах приняты отдельные региональные подпрограммы по построению комплекса.