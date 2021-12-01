Стокгольм, 1 декабря, 2021, 19:40 — ИА Регнум. В течение 2022 года «Социал-демократы» во главе с Магдаленой Андерссон будут вынуждены реализовывать совместный бюджет «Умеренных», «Шведских демократов» и «Христианских демократов». Однако, как заявил 1 декабря в интервью телеканалу SVT лидер фракции «Умеренных» в риксдаге Тобиас Бильстрём, не стоит питать иллюзий — единой оппозиции в парламенте по-прежнему не существует.

Стокгольм. Швеция

«Это естественно. Мы думаем по-другому по целому ряду вопросов, но «Умеренные» всегда считали, что надо уметь разговаривать и сотрудничать со всеми партиями. Это часть парламентской стратегии, которую мы поводим с 2019 года. И речь идет не только о «Шведских демократах»: мы заключили множество соглашений, например, с «Левыми», — заявил парламентарий.

На вопрос о том, «существует ли сине-желтый партийный блок, о котором говорит лидер «Шведских демократов» Йимми Окессон», Бильстрём ответил:

«Нет, я так не думаю, потому что речь идет не о создании нового блока, а об обсуждении политических границ партий».