Бухарест, , 19:34 — REGNUM Руководство жандармерии Румынии официально извинилось перед согражданами за поведение своего личного состава во время парадного марша в День Единения 1 декабря в румынском городе Клуж-Напока (северо-запад страны). Об этом 1 декабря сообщил бухарестский канал Digi24.

Флаг Румынии

По словам очевидцев, при прохождении парадным строем по центральной городской улице жандармы сбились с ритма, начали шагать не в ногу и в итоге принялись общаться между собой.

«Национальный праздник — важнейший день, к которому все мы должны относиться серьезно и с должной ответственностью, и моменты, указывающие на отсутствие подготовки и нарушение элементарных правил приличия, недопустимы», — отмечено в заявлении главного управления структуры. В этой связи в Бухаресте пообещали отбирать в парадные расчеты только «самых дисциплинированных жандармов».

Напомним, 1 декабря Румыния отмечает главный национальный праздник. По этому случаю в Бухаресте, Клуж-Напоке, Констанце, Брашове и других крупных городах страны состоялся военный парад, проходят массовые гуляния и запланирован праздничный салют.

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