Стокгольм, 1 декабря, 2021, 19:38 — ИА Регнум. Нынешний лидер «Шведских демократов» Йимми Окессон сбился с курса и больше сосредоточен на личной выгоде, чем на «спасении Швеции». Таково мнение бывшего лидера партии Микаэля Янссона, который сегодня является заместителем председателя партии «Альтернатива для Швеции», выступающей за проведение еще более жесткой миграционной политики. Своим мнением он поделился в комментарии телеканалу SVT 1 декабря.

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«Я считаю, что Шведских демократов положили на лопатки. Полагаю, что «Умеренные» теперь очень удивлены, насколько легко вести переговоры», — отметил Янссон.

«Я не знаю, какова сейчас цель Окессона. Важно ли для него, например, чтобы он стал министром, или самое главное — это спасти Швецию. Похоже, что в те времена Окессон больше соответствовал цели партии, которая заключалась в спасении Швеции, а теперь она больше связана с его личной выгодой», — прокомментировал экс-лидер «Шведских демократов» политическую карьеру Окессона.