Стокгольм, , 19:37 — REGNUM Впервые в политической истории Швеции «Шведские демократы» были допущены двумя другими правыми партиями к переговорам по бюджету. Но среди лидирующей оппозиционной партии «Умеренных» есть опасения, что новые скандалы, связанные с членами «Шведских демократов», положат конец такому сотрудничеству. Об этом в интервью телеканалу SVT 1 декабря заявил депутат риксдага от «Умеренных» Ханиф Бали.

Здание риксдага в Стокгольме (сс) Ankara

«Мы знаем, что в рядах Шведских демократов есть такая тенденция, что в партию вступают люди, которые произносят серьезные оскорбления, носящие расистский характер», — отметил парламентарий.

Тот факт, что премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон теперь вынуждена реализовывать бюджет правых партий, является большой победой оппозиции. В то же время сотрудничество со «Шведскими демократами» сопряжено с риском, отмечает Бали:

«Возможные риски — это на самом деле те же риски, которые существовали, когда Шведские демократы были допущены к сотрудничеству и так далее, а именно то, что мы как бы ассоциируемся с проблемой этой партии».

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