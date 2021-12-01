Стокгольм, 1 декабря, 2021, 19:37 — ИА Регнум. Впервые в политической истории Швеции «Шведские демократы» были допущены двумя другими правыми партиями к переговорам по бюджету. Но среди лидирующей оппозиционной партии «Умеренных» есть опасения, что новые скандалы, связанные с членами «Шведских демократов», положат конец такому сотрудничеству. Об этом в интервью телеканалу SVT 1 декабря заявил депутат риксдага от «Умеренных» Ханиф Бали.

(сс) Ankara Здание риксдага в Стокгольме

«Мы знаем, что в рядах Шведских демократов есть такая тенденция, что в партию вступают люди, которые произносят серьезные оскорбления, носящие расистский характер», — отметил парламентарий.

Тот факт, что премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон теперь вынуждена реализовывать бюджет правых партий, является большой победой оппозиции. В то же время сотрудничество со «Шведскими демократами» сопряжено с риском, отмечает Бали:

«Возможные риски — это на самом деле те же риски, которые существовали, когда Шведские демократы были допущены к сотрудничеству и так далее, а именно то, что мы как бы ассоциируемся с проблемой этой партии».