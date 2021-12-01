Москва, , 19:29 — REGNUM Безработица в России в октябре 2021 года сохранилась на уровне 4,3% от экономически активного населения, что соответствует историческому минимуму. Соответствующие данные приводятся в опубликованном 1 декабря докладе Росстата «О социально-экономическом положении России».

Антонио Берни. Безработица. 1934

Напомним, уровень безработицы в сентябре также составлял 4,3% в августе — 4,4%, в июле — 4,5%, в июне — 4,8%, в мае — 4,9%, в апреле — 5,2%, в марте — 5,4%, в феврале — 5,7%, в январе — 5,8%.

Исторический минимум в 4,3% был впервые зафиксирован в августе 2019 года.

Согласно данным Росстата, численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в октябре составила 75,5 миллиона человек. Из них 3,3 миллиона человек классифицировались как безработные в соответствии с методологией Международной организации труда — то есть на момент исследования одновременно нуждались в работе, находились в её поисках и были готовы приступить к ней в течение недели.

К концу октября на учёте в органах службы занятости населения состояли 1,1 миллиона граждан, не занятых трудовой деятельностью. Из них 0,8 миллиона человек имели статус безработного, в том числе 0,6 миллиона получали пособия по безработице.