Ташкент, , 19:28 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 1 декабря принял директора Федеральной службы безопасности России Александра Бортникова, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Шавкат Мирзиёев Press-service.uz

Бортников находится в Узбекистане с рабочим визитом. Сообщается, что в ходе беседы были рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего укрепления узбекско-российских отношений стратегического партнерства и союзничества.

«Высоко оценены плодотворные результаты двусторонней встречи на высшем уровне, проведенной 19 ноября текущего года в городе Москве», — говорится в сообщении .

Особое внимание уделено поддержанию регулярных контактов и развитию практического сотрудничества между компетентными органами двух стран по противодействию современным угрозам безопасности, включая борьбу с терроризмом, экстремизмом, организованной преступностью, киберпреступлениями, наркотрафиком и другими вызовами.

«Состоялся также обмен мнениями по ситуации в регионе в контексте складывающейся обстановки в Афганистане», — сообщает пресс-служба.

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