Москва, 1 декабря, 2021, 19:23 — ИА Регнум. «Единая Россия» отличается тем, что берет на себя задачи, к которым другие даже не предполагают подступаться. Каждого в «Единой России» интересует, чтобы государство стало сильнее. И только потом — как это отразится на партии, рассказал журналистам Герой Российской Федерации, сенатор Александр Карелин.

DUMA.GOV Александр Карелин

«По совокупности этих причин нам достается удивительный трофей — доверие наших избирателей. Который оборачивается высокими требованиями и обязательствами. И мы берем на себя все самые сложные вопросы, не боясь потери рейтингов, а руководствуясь только тем, что это решение делает страну более сильной», — сказал он.

Сенатор отметил, что для него за 20 лет существования «Единой России» остается определяющим, что она пережила объединение через сложный формат, а не раскололась, отказавшись от каких-то доктрин.

«Сейчас мы применяем к себе повышенные требования. Речь не только о комиссии по этике и условиях декларирования, которые мы определяем для каждого соискателя на предварительном голосовании. Это говорит о том, что ответственность, о которой всегда говорили и Сергей Шойгу, и Минтимер Шаймиев, и сейчас говорит Президент, остается основным требованием. И то, что мы смело пригласили к сотрудничеству такое количество добровольцев, молодых людей характеризует нас как объединение, которое не ставит перед собой узкопартийные задачи», — подчеркнул Александр Карелин.

Говоря о том, каким он видит будущее партии, он выразил уверенность, что оно связано с напряженной работой в условиях новых требований и условий жизни.

«Особенно сейчас, когда Российская Федерация вернула себе состояние силы, а население оправилось от растерянности, которая являлась следствием утраты советской государственности. Все время к нам пристальное внимание, тенденциозное. С упреками и обвинениями. Мы должны быть сильными, искать пути, как сделать так, чтобы не становиться слабее. И мы должны менять правила под ритм и градус жизни. В этом задача «Единой России», — заключил сенатор.

Напомним, «Единая Россия» была образована 1 декабря 2001 года путем объединения движения «Единство» и избирательных блоков «Отечество — Вся Россия» и «Наш дом — Россия».