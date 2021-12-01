Кабул, , 19:21 — REGNUM Министерство иностранных дел «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявило о возвращении в Кабул группы дипломатов из 14 человек из посольства Саудовской Аравии в Афганистане.

По сообщению афганского информационного агентства «Шафакна», Абдул КаххарБалхи, представитель министерства иностранных дел «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), написал в Твиттере, что группа саудовских дипломатов прибыла в Кабул во вторник (30 ноября) и начала оказание консульских услуг афганцам.

«Мы приветствуем их прибытие, мы ценим этот жест доброй воли правительства Саудовской Аравии и считаем его началом установления хороших отношений», — написал он.

Саудовская Аравия — вторая страна, которая за последние недели вновь открыла свое посольство в Кабуле.

Ни одна страна мира пока не признала правительство «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Ранее Объединенные Арабские Эмираты открыли свое посольство в Кабуле.

Следует отметить, что Саудовская Аравия, наряду с ОАЭ и Пакистаном, были единственными странами, признавшими талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в первый период их правления.