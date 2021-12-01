Ростов-на-Дону, , 19:20 — REGNUM В Ростовской области произошло смертельное ДТП, в результате которого погибли три человека — двое взрослых и ребёнок. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ГИБДД 1 декабря.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Авария случилась на восьмом километре северного обхода Ростова-на-Дону. По предварительной информации, водитель Range Rover, завершая обгон, по касательной столкнулся со встречным Hyundai Accent и лоб в лоб столкнулся со встречным ВАЗ-2115. В результате ДТП погибли водитель и два пассажира отечественного автомобиля, в том числе маленький ребенок. В числе пострадавших — пассажир ВАЗ-2115.

По факту смертельного ДТП организована проверка.