* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, , 19:18 — REGNUM Соединенные Штаты ответили на призыв талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) разморозить афганские активы, заявив, что они заблокируют доступ к этим активам физическим и юридическим лицам, находящимся под санкциями.

В заявлении Госдепартамента США говорится, что специальный представитель США по Афганистану Томас Уэст возглавил межведомственную делегацию высокого уровня, в которую входили представители Государственного департамента, Министерства финансов, Агентства США по международному развитию и разведывательного сообщества США для защиты своих национальных интересов на встрече с представителями «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Соединенные Штаты привержены обеспечению того, чтобы наши санкции не ограничивали афганских мирных жителей получать гуманитарную помощь от правительства США и международного сообщества», — подчеркнули представители делегации США в ходе двухдневной встречи.

Ссылаясь на требование талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) о размораживании активов Афганистана, в заявлении добавлено, что Соединенные Штаты «отказывают в доступе к активам юридическим и физическим лицам, находящимся под санкциями».

Официальные лица США также призвали «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) защищать права всех афганцев, поддерживать и осуществлять свою политику амнистии и предпринять дальнейшие шаги по созданию инклюзивного и представительного правительства в Афганистане.

Соединенные Штаты заявили, что отказывают талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в доступе к активам Афганистана.

Накануне стало известно, что семьи погибших в результате 11 сентября требуют компенсации за счет активов Афганистана.

Большая часть активов Афганистана хранится в Федеральной резервной системе США.

Согласно сообщению, министерство юстиции США ведет переговоры с адвокатами семей жертв 11 сентября о возможном соглашении о разделе денег.