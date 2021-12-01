Киров, 1 декабря, 2021, 19:16 — ИА Регнум. Предварительная стоимость мероприятий по рекультивации свалки в поселке Костино составляет 3,8 млрд рублей. Об этом заявила министр охраны окружающей среды Кировской области Алла Албегова на совещании с участием главы Минприроды России Александра Козлова.

Mos.ru Свалка

Работы будут проводиться в рамках проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология».

»Разработан проект, есть технические решения по ликвидации этой свалки на месте: устройство подпорной стенки по контуру свалки; активная система дегазации; очистка фильтрата на локальных очистных сооружениях и создание защитного экрана над телом свалки», — рассказала Албегова и добавила, что эти меры помогут снизить негативное воздействие и улучшить условия жизни около полумиллиона человек.

Региональный министр отметила, что мусор свозился на данную свалку около 50 лет, здесь накоплено почти 3 млн кубометров отходов, высота мусорных пиков в отдельных точках достигает 30 метров. При этом объект находится вблизи жилых домов, а окружают полигон земли гослесфонда, охраняемая природная территория, железная дорога и частные сельхозучастки.

Козлов поручил еще раз проработать проектные решения по так называемому Костинскому полигону и отметил, что в декабре необходимо принять решение об условиях выполнения работ по рекультивации.

«Убрать эту свалку мы обязаны», — подчеркнул министр природных ресурсов и экологии РФ.

ИА REGNUM напоминает, полигон в Костино функционирует с 1972 года. Он давно уже исчерпал свои возможности, часть полигона является недействующей, но часть по-прежнему принимает отходы жителей Кирова. Рекультивация данной территории планируется в течение последних как минимум пяти лет.