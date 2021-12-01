Москва, 1 декабря, 2021, 19:14 — ИА Регнум. Потребительские цены на бензин в России в октябре 2021 года выросли в среднем на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем, а в годовом выражении — на 7,1%. Об этом сообщает 1 декабря Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

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При этом цены на бензин у производителей за месяц снизились на 1,2%, а по сравнению с октябрём прошлого года — выросли на 24%.

За январь-октябрь текущего года бензин для потребителей подорожал на 5,7% в годовом выражении, а производители повысили оптовые цены на 20,2%.

Согласно данным Росстата, в октябре потребительские цены на бензин в среднем по стране в 1,9 раза превышали цены от производителей.

В минувшем месяце рост потребительских цен на бензин на 0,7% и более наблюдался в 29 российских регионах. Наиболее существенно он подорожал в Омской области — на 1,3%, Хакасии и Ярославской области — на 1,1%.

Снижение цен на бензин на 0,5% отмечено в Новосибирской области.

В Москве бензин в октябре подорожал в среднем на 0,7%, в Санкт-Петербурге — на 0,9%.