Солнечногорск, Московская область, , 19:14 — REGNUM

В среду, 1 декабря, в Мастерской управления «Сенеж» состоялась встреча генерального директора президентской платформы «Россия — страна возможностей», директора Высшей школы государственного управления РАНХиГС Алексея Комиссарова со слушателями «Мастерской новых медиа». Уникальная образовательная программа по подготовке специалистов в области интернет-коммуникаций организована АНО «Диалог» и президентской платформой «Россия — страна возможностей» на базе ее образовательного центра Мастерская управления «Сенеж». Алексей Комиссаров рассказал слушателям о возможностях, которые предоставляет стране и ее активным жителям президентская платформа, ответил на вопросы участников программы и рассказал о работе платформы в области коммуникаций.

Сенеж Пресс-служба Мастерской управления «Сенеж»

«Программа «Мастерская новых медиа» важна. Меняются мир, средства коммуникации, способы донесения контента. Я успел пообщаться с некоторыми участниками, которые представляют традиционные СМИ, они рассказали, что им интересно узнать о новых возможностях, узнать, на что реагирует молодежь, каким образом можно донести свои мысли, идеи и контент более содержательно, успешно и качественно. Без этих знаний невозможно сейчас развивать сферу медиа. Нельзя оставаться на месте, нужно учиться, узнавать все время что-то новое и быть на полшага-шаг впереди, — рассказал Алексей Комиссаров, — Здесь выступали многие успешные руководители СМИ, они говорили о том, что встретили интересных участников. Не сомневаюсь, что кому-то сделают предложение о работе и в дальнейшем будут обращаться к слушателям программы, когда будет появляться интересная вакансия. Нет сомнения, что эта программа — еще и мощный кадровый резерв».

Генеральный директор президентской платформы рассказал, что важным итогом программы также станет появление сообщества профессионалов, которые смогут создавать конструктивный контент для медиа, рассказывать истории талантливых россиян из всех уголков страны.

Алексей Комиссаров. «У нас очень много талантливых и способных людей. И мне бы очень хотелось, чтобы как можно больше жителей нашей страны про них узнавали. «Мастерская новых медиа» — это как раз возможность донести современными методами — через соцсети, видеоконтент — позитивные моменты, которых у нас в жизни очень много. Хотелось бы, чтобы больше было добрых хороших сюжетов и новостей, чтобы наши граждане заряжались этими эмоциями и сами становились лучше», — подчеркнул

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Мастерская новых медиа"ориентирована на подготовку и создание сообщества гибридных «цифровых» специалистов в сфере медиа, которые смогут эффективно работать в новом информационном пространстве с использованием самых современных инструментов и средств.

В настоящее время завершается обучение у первой группы слушателей Мастерской по направлению «Медиакоммуникации». Спикерами заключительного модуля стали руководители медиакомпаний, специалисты по взаимоотношению власти с обществом с использованием современных платформ, профессионалы, работающие с вызовами — врачи, борющиеся с пандемией коронавируса, специалисты в сфере IT-безопасности, и другие.

Обучение в Мастерской стартовало 26 августа, ее участниками стали около 150 человек из всех федеральных округов России. Слушатели разделены на два потока. В числе участников —победители конкурса «Лидеры интернет-коммуникаций», финалисты и участники конкурса «ТопБЛОГ», активные блогеры и представители медиасферы, которые уже работают или развиваются в направлении digital. Также 13 октября стартовал поток «Стратегические коммуникации», его слушателями стали почти 100 человек из 42 регионов.

Долгосрочная практико-ориентированная программа состоит из четырех очных образовательных модулей, которые выстроены по принципу работы театральной мастерской. В течение всей программы обучения слушателей сопровождает Мастер из числа профессионалов-практиков, достигших выдающихся результатов в новых медиа. Это редакционный директор «Ньюс медиа» Арам Габрелянов, главный редактор телеканала RT и МИА «Россия Сегодня» Маргарита Симоньян, автор и ведущий программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым», автор YouTube-проекта СоловьевLIVE, автор и ведущий радиопрограммы «Полный контакт» на «Вести ФМ» Владимир Соловьев. Мастера со своими командами проводят практические курсы для слушателей программы в своих студиях.

По итогам обучения в Мастерской слушатели получат новые знания и навыки в области создания проектов в новых медиа, SMM-стратегии и информационных кампаний, антикризисных коммуникаций, производства и продвижения контента, сторителлинга и работы с данными, а также по многим другим темам в области новых медиа.

Организация мероприятия проходит с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности, площадка стала COVID-free зоной. Допуск на мероприятие осуществляется только при предъявлении QR-кода или отрицательного результата ПЦР-тестирования. Ко всем участникам мероприятия предъявляются требования по нахождению на площадке мероприятия в масках и с соблюдением социального дистанцирования.