Великий Новгород, , 19:23 — REGNUM В Новгородской области после затяжного снегопада, который начался 27 ноября, до сих пор без света остаются более 1,7 тыс. жителей. Об этом 1 декабря сообщили в пресс-службе областной администрации.

Ветки деревьев под тяжестью снега падали на провода

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«В Новгородской области 1 декабря на 17:30 в зоне отключения электроэнергии остаются 136 населенных пунктов, 1759 человек», — говорится в сообщении.

Отключения зафиксированы в Окуловском, Пестовском и Мошенском районах.

Отметим, аварии на электросетях произошли из-за налипания снега и падения деревьев на провода. Аварийные бригады уже пять дней устраняют последствия непогоды по всему региону.

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