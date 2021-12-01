Москва, 1 декабря, 2021, 19:07 — ИА Регнум. Средняя цена на литр бензина в России за неделю с 22 по 29 ноября выросла на семь копеек и достигла 49,69 рубля. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

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Литр дизельного топлива за этот же период подорожал на 38 копеек — до 53,03 рубля.

По состоянию на 22 ноября средняя цена на литр бензина марки Аи-92 составляла 46,72 рубля (+7 копеек за неделю), марки Аи-95 — 50,55 рубля (+8 копеек), марки Аи-98 — 58,59 рубля (+3 копейки).

Согласно данным Росстата, в течение недели рост цен на бензин наблюдался в 46 центрах субъектов Федерации. Наиболее значительно он подорожал в Брянске — на 0,8%, Сыктывкаре — на 0,7%, Астрахани — на 0,6%.

Снижение цен на бензин зафиксировано в пяти региональных центрах, наиболее существенное в Грозном — на 0,3%.

В Москве цены на бензин за неделю выросли в среднем на 0,2%, в Санкт-Петербурге — на 0,4%.