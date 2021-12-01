Москва, , 19:00 — REGNUM Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ. РФ) 30 ноября обнародовал итоги 14 заседания экспертной комиссии по отбору компаний на выставление своей продукции в постоянно действующих демонстрационно-дегустационных павильонах. Одобрены восемь заявок от пяти компаний (в том числе, три — в Китай, по две — в ОАЭ и Египет и одна — во Вьетнам). Работа ведётся в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Подробности сообщает пресс-центр РЭЦ.

Теперь в павильонах за рубежом свою продукцию представят следующие отечественные компании: ООО «10 Мед» — экспортер минеральной воды, БАД и продуктов питания. Компания направит лимонады, минеральную воду и сильногазированные безалкогольные напитки сразу в 3 страны: во Вьетнам, Китай и Египет; ООО «ТК «Ресурс-Юг» — производитель продуктов питания и один из лидеров экспорта мяса птиц и масложировой продукции. Компания представит растительное масло в Новом Каире; ООО «ТД НАТ ВИНОГРАД», основанный в 2017 году производитель восточных сладостей, разместит свою продукцию в Дубае, ОАЭ; ООО «ТПК «Миранда» — тульская компания, которая под торговой маркой «Torero» представит кондитерские изделия и крекеры в Китае; ООО «МИБАО» — самарская компания, которая с 2019 года объединяет пчеловодов Среднего Поволжья. Представит мед в павильонах в ОАЭ и Китае.

«Продукция компаний, заявки которых мы сегодня рассмотрели, пользуется высоким спросом на зарубежных рынках. Так, Египет, Китай и Вьетнам заинтересованы в импорте разнообразных напитков. Вьетнамцы, например, в среднем потребляют 23 литра прохладительных напитков в год. Кондитерские изделия и сладости очень популярны в Китае и ОАЭ и имеют все шансы на успех на этих рынках.

Египет, в свою очередь, не успевает поставлять масло на свой рынок даже с учетом импорта, что открывает возможности для отечественных производителей. Наконец, мед тоже популярен на восточных рынках, особенно его любят китайские потребители. Поэтому мы надеемся, что выставление продукции в павильонах РЭЦ поможет нашим компаниям наладить экспорт в эти страны», — подчеркнул вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.

Напомним, нацпроект «Международная кооперация и экспорт» помогает выйти на международные рынки отечественным производителям, в том числе и небольшим, становится проще благодаря совершенствованию законодательства, а также консультационной и маркетинговой поддержке со стороны государства.

АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ, входит в ВЭБ. РФ) — государственный институт поддержки несырьевого экспорта, консолидирующий группу компаний, предоставляющих российским экспортерам широкий спектр финансовых и нефинансовых мер поддержки. В Группу РЭЦ интегрированы Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (АО «ЭКСАР»), АО РОСЭКСИМБАНК и АНО «Школа экспорта», что позволяет обеспечить наличие продуктового предложения, удовлетворяющего потребности экспортеров различного профиля, находящихся на различных этапах экспортного цикла — от идеи до обеспечения получения оплаты за поставленные на экспорт товары и услуги.