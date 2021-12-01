Москва, , 18:59 — REGNUM ФГУП «Главный центр специальной связи» стал участником национального проекта «Производительность труда», который курирует первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов. Транспортно-логистическое предприятие — лидер в области доставки специальной корреспонденции и особо опасных грузов в РФ.

За полгода эксперты нацпроекта из Федерального центра компетенций проанализируют рабочие процессы в нижегородском Управлении специальной связи, оптимизируют их, а сотрудников ознакомят с бережливым производством.

«Благодаря участию в нацпроекте Спецсвязь получит квалифицированную оценку экспертов, стартовая площадка для нас — Управление специальной связи в Нижнем Новгороде. На предприятии ведется систематическая работа по повышению производительности труда. В частности, сокращено время обработки и доставки отправлений за счет внедрения новых технологий и информатизации. Кроме того, действует система мотивации персонала, которая напрямую влияет на повышение производительности труда», — отметил руководитель ФГУП ГЦСС Иван Гайченя.

По итогу работы экспертов ФЦК Спецсвязь примет решение о продлении поддержки еще на год.

«Спецсвязь выполняет важную работу по перевозке грузов, необходимых для функционирования страны. В этой компании большое внимание уделяют совершенствованию логистики и скорости процессов — это особенно важно при перевозке ценных и опасных посылок. Специалисты ФЦК помогут сделать бизнес-процессы еще более эффективными. Кроме того, это хороший пример взаимодействия между федеральными органами исполнительной власти — Минэком и Минцифры», — заявил директор Департамента производительности труда, защиты и поощрения капиталовложений Минэкономразвития Александр Молодцов.

В свою очередь, директор Департамента развития новых телекоммуникационных сервисов Минцифры России Антон Привезенцев отметил, что участие в нацпроекте позволит более качественно и надежно выполнять поставленные перед предприятием специальные государственные задачи.

«Производительность труда — фундаментальный показатель, который отражает в одной цифре многие аспекты деятельности предприятия, показывает фактическую эффективность производственных и административных процессов. Наша задача — помочь предприятиям, которые участвуют в проекте, «прыгнуть выше головы» и выйти на качественно новый уровень управления, обеспечить стабильный рост производительности и конкурентоспособности», — отметил на сайте производительность.рф генеральный директор АНО"Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» Николай Соломон.

Как сообщало ИА REGNUM, национальный проект «Производительность труда» должен обеспечить 5%-ный ежегодный прирост производительности труда на средних и крупных предприятиях несырьевых отраслей экономики.

Компании — участники инициативы «Бережливое производство» получают экспертную поддержку Федерального центра компетенций для совершенствования управления, производства, логистики и сбыта своей продукции. На каждом предприятии создается производственный поток-образец и формируется команда из сотрудников для внедрения изменений и последующей самостоятельной работы.

Инструментам бережливого производства будут обучены 79,5 тыс. сотрудников компаний.