Сантьяго, , 18:59 — REGNUM Введенный 19 октября в Чили план по борьбе «с бандитизмом, незаконным оборотом оружия и наркотиков» (план №6) начал давать результаты: преступность снижена на 38% по сравнению с 2020 годом. Об этом 30 ноября сообщило чилийское новостное агентство Emol со ссылкой на главу столичного округа генерала Марсело Арайю.

Бандит сдается Цитата из х/ф «Место встречи изменить нельзя». Реж. Станислав Говорухин. 1979. СССР

В результате совместных действий полиции и армии задержано 167 человек, изъято более 24 тонн наркотиков и 2200 единиц огнестрельного оружия, а также возвращено 14 700 угнанных автомобилей.

Арайя «Преступники почувствовали эффективность наших действий и перешли в другие сектора. Но мы продолжим прикладывать все усилия, чтобы обеспечить душевное спокойствие гражданам».

Читайте ранее в этом сюжете: Президент Чили объявил режим ЧП на юге страны из-за участившихся поджогов