Вашингтон, 1 декабря, 2021, 19:13 — ИА Регнум. Американские законодатели предлагают варианты давления на медиагигантов, владеющих социальными сетями, и стараются ограничить их права на защиту свободы слова, сообщает 1 декабря Associated Press.

Photograph by Christopher Anderson—Magnum Photos for TIME Френсис Хауген

Эти попытки предпринимаются после того, как бывшая сотрудница Facebook раскрыла документы, указывающие на то, как алгоритмы компании усиливают ненависть в онлайн-пространстве и мешают защищать юных пользователей от вредного контента.

Информатор, Френсис Хауген, должна вновь появится в Конгрессе США 1 декабря и сказать свое мнение по поводу предложений законодателей. После того как она ранее раскрыла данные внутренних исследований Facebook, законодатели по всему миру предприняли попытки ограничить власть технологических гигантов. Недавно она также выступила перед европейскими политиками, которые разрабатывают новые правила для социальных сетей.

Как сообщало ИА REGNUM, около месяца назад Хауген подала не менее восьми жалоб в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, утверждая, что Facebook скрывает исследования о своем пагубном влиянии от инвесторов и общественности. Документы, раздобытые Хауген, указывают, что Facebook знает, что платформа используется для распространения негативного контента, но так как исследования доказали, что именно негативный контент привлекает больше пользователей, компания решила от него не избавляться.