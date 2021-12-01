Рыбинск, Ярославская область, 1 декабря, 2021, 20:48 — ИА Регнум. В поликлинике Рыбинской городской больницы No1 открыт центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП). Об этом сообщает департамент здравоохранения и фармации Ярославской области.

Https://www.yarregion.ru Табличка

Подобные центры в регионах создаются в рамках национального проекта «Здравоохранение». Их специалисты проводят исследования, помогают людям выявлять рак на ранних стадиях и при необходимости дают направления на госпитализацию.

«Создание центров позволяет увеличить выявляемость злокачественных новообразований на ранних стадиях, обеспечить преемственность лечения на всех этапах, минимизировать запущенность заболеваний и смертность» , — пояснила директор профильного департамента Оксана Пиклун .

В центре работаютврачи-онкологи, гематологи, урологи и гинекологи. Предусмотрено открытие дневного стационара на 16 коек.

Напомним, первый ЦАОП появился в Ярославской области в 2020 году. Он обслуживает жителей Дзержинского района Ярославля. В 2023 — 2024 годах такие же центры должны появиться в Угличе и на базе больницы имени Семашко в Ярославле. По информации главного онколога Ярославской области Николая Кислова Миназдрав обсуждает возможность открытия ещё двух ЦАОП в Ростове и Переславле.