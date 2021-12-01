Сертолово, Ленинградская область, , 19:02 — REGNUM Проект запуска электричек из Санкт-Петербурга до города Сертолово во Всеволожском районе Ленинградской области находится на финальной стадии. Об этом 1 декабря сообщил начальник Октябрьской железной дороги Виктор Голомолзин.

Электричка Ufotki.ru

По его словам, уже в 2022 году планируется начать строительно-монтажные работы, сообщает «Деловой Петербург». Однако всё зависит от инвестирования.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что проектная документация для запуска пригородного поезда по маршруту Финляндский вокзал — Сертолово почти готова. Для завершения всех работ по документации не хватает только проекта планировки территории (ППТ). Предполагается, что по выделенной линии смогут ездить скоростные «Ласточки».

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Что касается запуска электричек до густонаселенного областного города Кудрово, то там ситуация сложнее, одни из главных проблем: существующие там железнодорожные пути сегодня не способны перевозить тот пассажиропоток, который прогнозируется, а также дороговизна электрификации путей.

«Сейчас совместно с властями города и области решаем, как мы будем двигаться в этом направлении. Там за Кудрово ещё находится Оккервиль, также за КАД планируется строительство нового массива, поэтому планов много, но по срокам сейчас сложно сказать», — пояснил Голомолзин.

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