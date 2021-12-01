Москва, 1 декабря, 2021, 18:53 — ИА Регнум. Первую конференцию, посвящённую созданию Национального ESG-альянса, провел сегодня, 1 декабря, Сбер вместе с лидирующими компаниями рынка. В ходе мероприятия участниками было подписано соглашение о сотрудничестве в связи с созданием альянса.

Mos.ru Штаб-квартира Сбербанка на улице Вавилова в Москве

Как сообщает пресс-служба кредитного учреждения во встрече приняли участие первые лица компаний: «Автобан», АФК «Система», «Газпром нефть», «ЕвроХим», «Колмар Груп», «Металлоинвест», ОХК «Уралхим», «Полюс», «Просвещение», РУСАЛ, «Р-Фарм», «СИБУР Холдинг», «Солар Системс», СУЭК, «Т Плюс», «ТЕХНОНИКОЛЬ», «Трансмашхолдинг», УК «Дело», «Уралкалий», «Фармстандарт», «Юнилевер Русь», En+ Group, Eurasian Resources Group, Mercury Retail Holding PLC, O1, Properties Vos’hod Development, X5 Group.

Миссия альянса — содействие переходу к устойчивой модели развития экономики, обеспечивающей сохранение природы, благополучие общества и долгосрочное процветание бизнеса в рамках существующих ограничений природных ресурсов, на основе заинтересованности, сотрудничества и партнёрства всех вовлечённых сторон. Национальный ESG-альянс задуман как постоянно действующая платформа для диалога и вовлечения всех заинтересованных сторон, обмена знаниями и опытом между различными секторами бизнеса, государством и обществом, разработки и продвижения новых норм и стандартов в области ESG, включая отраслевые руководства, формирования общих рамок оценки и отчётности в этой области, развития преобразующих партнёрских отношений, взаимодействия и реализации общих программ для достижения целей устойчивого развития инвестиционной поддержки прорывных проектов, ориентированных на ESG-трансформацию.

Предложение о создании альянса для объединения усилий компаний-лидеров в области ESG-перехода обсуждалось на Восточном экономическом форуме во Владивостоке в сентябре 2021 года. Его активно поддержали представители ведущих российских и международных компаний России.

«Обсуждая вопросы социальной деятельности предприятий, прозрачного и эффективного управления и сохранения окружающей среды, мы пришли к тому, что бизнесу, в первую очередь крупнейшему, надо объединить усилия, чтобы формировать эту повестку в стране, — заявил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф, — Мы поняли, что должны работать над созданием нормативной базы, стандартов, правил проверки этих стандартов, формированием нового законодательства, стимулирующего всех участников рынка к ESG-конверсии, и лоббированием национальных интересов России и отечественного бизнеса на международной арене. Эти ключевые задачи мы и положили в основу учредительных документов ESG-Альянса. В состав первоначальных учредителей сегодня входит 28 компаний, которые представляют более 18 отраслей российской экономики. Альянс формируется на добровольной основе, и мы призываем представителей бизнеса присоединяться к нему. Наш опыт показывает, что подобные добровольные объединения по серьёзным проблемам, встающим перед бизнесом, приносят очень хорошие результаты. И мне кажется, что из этой инициативы может получиться очень полезное и эффективное решение для продвижения России в части ESG-повестки».

«Мы уверены, что объединение крупнейших российских компаний поможет поиску эффективных решений в области климата и зелёной трансформации промышленности, — подчеркнул генеральный директор USM, председатель совета директоров «Металлоинвеста» Иван Стрешинский. — «Металлоинвест» накопил значительный опыт в производстве железорудного сырья и стали с низким углеродным следом и заинтересован в кооперации для развития новых технологий. Мы готовы делиться и практиками по внедрению принципов устойчивого развития в корпоративное управление».

«Компании «Уралхим» и «Уралкалий» рады стать частью ESG-альянса, — подчеркнул генеральный директор АО «ОХК Уралхим Дмитрий Мазепин. — «Уралкалий» — первая в отрасли компания, получившая кредит с привязкой к ESG-показателям. Площадка, созданная для совместного обсуждения ESG и климатической повестки, позволит всем сторонам услышать друг друга и быстрее перейти к конкретным скоординированным действиям. Мы убеждены, в рамках глобального энергетического перехода Россия должна быть в числе лидеров. И к этому есть все предпосылки».

«Присоединение к ESG-альянсу — это подтверждение нашей приверженности принципам устойчивого развития, которым АФК «Система» следует уже без малого 20 лет, — сообщил президент АФК «Система» Владимир Чирахов, — как один из первых российских подписантов Глобального договора ООН. Создание Национального альянса в области ESG позволит более эффективно продвигать в России международные принципы и лидерские практики в области корпоративного управления, социальной и экологической ответственности бизнеса. Мы последовательно занимаемся ESG-трансформацией нашей корпорации и видим свою роль как инвестора в том, чтобы способствовать внедрению соответствующих стандартов в наших активах, а также формированию культуры ответственного инвестирования в стране».