В России создан Национальный ESG-альянс
Москва, 1 декабря, 2021, 18:53 — ИА Регнум. Первую конференцию, посвящённую созданию Национального ESG-альянса, провел сегодня, 1 декабря, Сбер вместе с лидирующими компаниями рынка. В ходе мероприятия участниками было подписано соглашение о сотрудничестве в связи с созданием альянса.
Как сообщает пресс-служба кредитного учреждения во встрече приняли участие первые лица компаний: «Автобан», АФК «Система», «Газпром нефть», «ЕвроХим», «Колмар Груп», «Металлоинвест», ОХК «Уралхим», «Полюс», «Просвещение», РУСАЛ, «Р-Фарм», «СИБУР Холдинг», «Солар Системс», СУЭК, «Т Плюс», «ТЕХНОНИКОЛЬ», «Трансмашхолдинг», УК «Дело», «Уралкалий», «Фармстандарт», «Юнилевер Русь», En+ Group, Eurasian Resources Group, Mercury Retail Holding PLC, O1, Properties Vos’hod Development, X5 Group.
Миссия альянса — содействие переходу к устойчивой модели развития экономики, обеспечивающей сохранение природы, благополучие общества и долгосрочное процветание бизнеса в рамках существующих ограничений природных ресурсов, на основе заинтересованности, сотрудничества и партнёрства всех вовлечённых сторон. Национальный ESG-альянс задуман как постоянно действующая платформа для диалога и вовлечения всех заинтересованных сторон, обмена знаниями и опытом между различными секторами бизнеса, государством и обществом, разработки и продвижения новых норм и стандартов в области ESG, включая отраслевые руководства, формирования общих рамок оценки и отчётности в этой области, развития преобразующих партнёрских отношений, взаимодействия и реализации общих программ для достижения целей устойчивого развития инвестиционной поддержки прорывных проектов, ориентированных на ESG-трансформацию.
Предложение о создании альянса для объединения усилий компаний-лидеров в области ESG-перехода обсуждалось на Восточном экономическом форуме во Владивостоке в сентябре 2021 года. Его активно поддержали представители ведущих российских и международных компаний России.
«Мы уверены, что объединение крупнейших российских компаний поможет поиску эффективных решений в области климата и зелёной трансформации промышленности, — подчеркнул генеральный директор USM, председатель совета директоров «Металлоинвеста» Иван Стрешинский. — «Металлоинвест» накопил значительный опыт в производстве железорудного сырья и стали с низким углеродным следом и заинтересован в кооперации для развития новых технологий. Мы готовы делиться и практиками по внедрению принципов устойчивого развития в корпоративное управление».
«Присоединение к ESG-альянсу — это подтверждение нашей приверженности принципам устойчивого развития, которым АФК «Система» следует уже без малого 20 лет, — сообщил президент АФК «Система» Владимир Чирахов, — как один из первых российских подписантов Глобального договора ООН. Создание Национального альянса в области ESG позволит более эффективно продвигать в России международные принципы и лидерские практики в области корпоративного управления, социальной и экологической ответственности бизнеса. Мы последовательно занимаемся ESG-трансформацией нашей корпорации и видим свою роль как инвестора в том, чтобы способствовать внедрению соответствующих стандартов в наших активах, а также формированию культуры ответственного инвестирования в стране».