Минск, 1 декабря, 2021, 18:53 — ИА Регнум. Украинские военные предупредили российское руководство о планах НАТО использовать Крым, заявил белорусский президент Александр Лукашенко в интервью гендиректору МИА «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Маятник

Заявив, что в 2014 году украинские военные передали информацию российскому руководству, предупредив, «что Крым не будет российским, если мы не предпримем определенные действия».

Они поняли, отмечает Лукашенко, что и Украине Крыма не видать и что он будет принадлежать НАТО (оно «было тогда заточено на Крым»).