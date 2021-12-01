Лукашенко рассказал, «как Крым стал российским»
Минск, 1 декабря, 2021, 18:53 — ИА Регнум. Украинские военные предупредили российское руководство о планах НАТО использовать Крым, заявил белорусский президент Александр Лукашенко в интервью гендиректору МИА «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Маятник
Заявив, что в 2014 году украинские военные передали информацию российскому руководству, предупредив, «что Крым не будет российским, если мы не предпримем определенные действия».
Они поняли, отмечает Лукашенко, что и Украине Крыма не видать и что он будет принадлежать НАТО (оно «было тогда заточено на Крым»).
«И после очередной встречи с россиянами… Они предложили: вы там своему скажите президенту, что вопрос Крыма надо решать. По моим данным, президенту России [Владимиру Путину] было доложено».