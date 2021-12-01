Киев, , 18:48 — REGNUM Государственная пограничная служба Украины отрицает свою причастность к расстрелу группы нелегальных мигрантов, пытавшихся прорваться из Белоруссии через Чернобыльскую зону.

Мигранты Gémes SándorSzomSzed

Об этом 1 декабря заявляет пресс-служба ведомства.

Заявление сделано на фоне появления в интернет-сетях видеоролика, авторы которого утверждают, что им удалось снять тепловизионной камерой расстрел украинскими силовиками целой группы мигрантов.

«В сети Интернет начало распространяться видео, на котором, якобы, сняты тепловизионной камерой кадры расстрела группы лиц. Отдельные ресурсы дописывают, что это произошел расстрел украинскими военными, другие отмечают, что пограничниками, группы нелегальных мигрантов, которые пытались прорваться в Украину из Белоруссии через зону отчуждения… Государственная пограничная служба Украины отмечает, что эта информация фейковая и не соответствует действительности», — указано в сообщении украинской Госпогранслужбы.

В погранслужбе призвали граждан не распространять информацию фейковых ресурсов и доверять только официальной информации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Украине возле границы с Белоруссией началась специальная операция по недопущению миграционного кризиса, к которой привлекли 8,5 тысяч силовиков.

Всё это происходит на фоне миграционного кризиса на границе Польши и Белоруссии. Несколько тысяч мигрантов с Ближнего Востока пытаются нелегально пройти на территорию Евросоюза.

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